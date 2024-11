Il presidente ucraino: "Meglio preparati per l'inverno rispetto al passato ma soldati sono stanchi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto, parlando a Radio Ucraina: “Da parte nostra dobbiamo fare di tutto per porre fine alla guerra l’anno prossimo con mezzi diplomatici”. Zelensky si aspetta il sostegno del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump in caso di colloqui tra Kiev e Mosca sulla guerra e ha descritto una “Ucraina forte” come fondamento di tali colloqui. Le condizioni per una trattativa sono che “l’Ucraina non deve affrontare la Russia da sola e che l’Ucraina sia forte. Che tipo di colloqui possiamo avere con un assassino? Se parliamo con Putin e siamo nella situazione attuale, non rafforzati, è uno status perdente per l’Ucraina fin dall’inizio”, ha spiegato Zelensky, aggiungendo che “non si tratta di una pace giusta. Di certo, non c’è nulla da fare in eventuali colloqui se ci si trova in una situazione di debolezza”.

Zelensky: “Situazione a est difficile, truppe sono stanche”

“La situazione nell’est del Paese è davvero difficile. C’è una lenta, ma pur sempre lenta, pressione e avanzata dei russi“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Radio ucraina, sottolineando che ha est gli uomini combattono fa molto tempo senza poter ruotare. “Ecco perché i ragazzi sono stanchi“, ha aggiunto, “tutto intorno a loro viene distrutto. Chiedono se possono fare dei passi indietro e i vertici militari dicono di sì. Perché questa è la nostra posizione comune: prima di tutto le persone e poi la terra”. Lo conferma la caduta nelle mani delle truppe di Mosca di altri due villaggi nel Donetsk, Leninskoe e Makarovka.

Zelensky: “Ricevuto meno della metà degli aiuti militari da Usa”

Dei 175 miliardi di dollari stanziati dagli Stati Uniti per l’Ucraina, Kiev ne ha ricevuti nemmeno la metà, per quanto riguarda gli aiuti militari. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Radio Ucraina, come riporta Ukrinform. “Per quanto riguarda gli aiuti. Naturalmente, siamo grati per il sostegno bipartisan. In totale, democratici e repubblicani hanno votato per 175 o 177 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina. Questi soldi devono ancora essere consegnati. Se mi chiedete quanto denaro abbiamo ricevuto, non entrerei nei dettagli, perché ci sono rapporti diversi da parte di diverse istituzioni, dal ministero della Difesa, dalle agenzie di intelligence, ecc. Direi che non ne abbiamo ricevuto la metà“, ha sottolineato Zelensky, aggiungendo che si tratta di “aiuti relativi alle armi”. ” Naturalmente, ci sono aiuti umanitari, aiuti finanziari, aiuti finanziari diretti al bilancio, programmi umanitari separati diretti alle regioni”, ha aggiunto il presidente ucraino.

Zelensky: “Putin vuole ‘negoziare’ solo su capitolazione Kiev”

Zelensky è poi tornato sulla questione dei negoziati con la Russia di Vladimir Putin. “È vantaggioso per lui sedersi, ma non è vantaggioso per lui negoziare. È vantaggioso per lui concordare alcune condizioni di capitolazione da parte nostra, ma nessuno glielo permetterà”, ha detto Zelensky.

Zelensky: “Meglio preparati per l’inverno rispetto al passato”

Zelensky ha poi affermato che l’Ucraina è meglio preparata per l’inverno rispetto agli anni precedenti anni guerra. “Siamo sicuramente meglio preparati per l’inverno che in qualsiasi momento della guerra”, ha dichiarato il presidente ucraino. Zelensky ha inoltre sottolineato che l’Ucraina ha stipulato accordi sui missili per vari sistemi di difesa aerea. “Non dirò il numero, ma oggi siamo in un’ottima posizione in termini di accordi sui missili per Patriot, Nasams, Iris-T e molti altri sistemi di difesa aerea”, ha detto Zelensky, aggiungendo che, secondo l’intelligence, la Russia continuerà a condurre attacchi combinati alle infrastrutture energetiche per causare blackout.

