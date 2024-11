Il presidente eletto: "Le aziende farmaceutiche hanno commesso inganni e disinformazione"

Dopo le indiscrezioni di stampa, Donald Trump ha confermato la nomina di Robert F. Kennedy Jr a capo del dipartimento della Salute e dei Servizi umani (Hhs) nella sua Amministrazione. “Per troppo tempo, gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche che hanno commesso inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta di Salute Pubblica. La sicurezza e la salute di tutti gli americani sono il ruolo più importante di qualsiasi Amministrazione e l’Hhs svolgerà un ruolo importante nell’aiutare a garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla travolgente Crisi Sanitaria in questo Paese”, ha affermato Trump su Truth nell’annunciare la nomina.

Chi è Robert F. Kennedy Jr.

La nomina di Rfk Jr, avvocato ambientalista e attivista no-vax, è destinata a suscitare polemiche. Kennedy, figlio di Robert Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, ha fondato uno dei più importanti gruppi anti-vaccini del Paese e ha promosso la teoria, mai dimostrata, che i vaccini infantili causano l’autismo. L’ex candidato indipendente, poi sostenitore di Trump ha detto in recenti interviste che non intende cancellare alcun vaccino approvato, ma ha sostenuto che le agenzie sanitarie non abbiano fatto abbastanza ricerche su di essi. La nomina è soggetta all’approvazione del Senato. L’Hhs amministra programmi sanitari federali tra cui Medicare, Medicaid e l’Affordable Care Act. L’Hhs e le sue sotto agenzie sono inoltre responsabili della risposta a malattie e minacce per la salute pubblica come il Covid e l’influenza aviaria, nonché dell’approvazione di nuovi farmaci, tra cui i vaccini.

