Il Myanmar, nazione del Sudest asiatico, segna la fine della stagione delle piogge con giganteschi palloni illuminati e fuochi d’artificio, una tradizione osservata anche quest’anno nonostante la guerra civile in corso dalla presa di potere dei militari del governo eletto nel febbraio 2021. Il festival delle luci Tazaundaing è nato sotto la dominazione coloniale britannica nel secolo scorso e, da allora, è diventato un appuntamento nazionale molto amato, con eventi simili organizzati in tutto il Paese. Nella capitale Naypyitaw, le squadre di diverse zone, hanno gareggiato con 30 palloni, cercando di superarsi a vicenda con le loro creazioni. Oggi è l’ultimo giorno di celebrazioni e, nella notte, saranno lanciate altre dieci lanterne in cielo.

