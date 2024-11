Almeno 11 persone sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione avvenuta in un’azienda di Louisville, nello Stato americano del Kentucky, che produce coloranti naturali per alimenti e bevande. L’esplosione è avvenuta presso la Givaudan Sense Color. I feriti sono tutti dipendenti dell’azienda. Le riprese video dei notiziari hanno mostrato un edificio industriale con la sezione centrale bruciata e parzialmente crollata. La causa dell’esplosione rimane per ora sconosciuta. I servizi di emergenza della metropolitana di Louisville avevano esortato le persone entro un miglio dall’azienda a rifugiarsi, ma l’ordine è stato revocato circa due ore dopo l’esplosione. L’ospedale dell’Università di Louisville ha curato sette delle persone ferite e due di loro sono in condizioni critiche. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata