Il presidente eletto ai deputati Gop: "Non mi ricandiderò a meno che voi non inventiate qualcosa"

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Washington in vista dell’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. Il tycoon ha avuto una riunione al Congresso coni i deputati repubblicani della Camera. “Non potevamo fare meglio di così”. “Sospetto che non mi candiderò di nuovo, a meno che voi non diciate, è bravo, dobbiamo trovare un’altra soluzione”, ha aggiunto Trump.

Ucraina, Lavrov: “Ritorno di Trump non cambierà atteggiamento Usa”

“La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane non cambierà l’atteggiamento nei confronti della crisi ucraina. Washington vuole tenere tutto sotto controllo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista sul canale televisivo ‘Rossiya 1’. Lo riporta la Tass. “L’atteggiamento di principio di Washington nei confronti degli affari ucraini, e anche nei confronti degli affari europei, non cambierà, nel senso che Washington si sforzerà sempre di tenere sotto il suo controllo tutto ciò che accade nello spazio vicino alla Nato e nello stesso spazio della Nato e dell’Unione Europea”, ha aggiunto il capo della diplomazia del Cremlino.

Senato, John Thune eletto nuovo leader repubblicano

Il senatore del South Dakota John Thune è stato eletto nuovo leader della maggioranza repubblicana al Senato, sconfiggendo il senatore del Texas John Cornyn. Secondo quanto riportano fonti della Cnn presenti alla votazione a porte chiuse, Thune, che ha servito come vice del leader uscente Mitch McConnell, ha ottenuto 29 voti contro i 24 di Cornyn. L’altro contendente, il senatore della Florida Rick Scott, era stato eliminato alla prima votazione. Donald Trump ha mentenuto un atteggiamento neutrale nella corsa per la leadership.

Trump a Biden: “Transizione sarà liscia”

La transizione sarà la “più liscia possibile”. Lo ha detto Donald Trump rivolto a Joe Biden nello scambio di battute alla presenza dei giornalisti, prima dell’inizio dell’incontro tra i due leader nello Studio Ovale della Casa Bianca. Trump ha ringraziato Biden per l’incontro ed è parso quasi scusarsi con il presidente per i toni usati durante la campagna elettorale: “La politica a volte non è piacevole”, ha detto il presidente eletto. – “Signor presidente eletto, ex presidente, Donald, congratulazioni”, ha detto Biden, stringendo la mano a Donald Trump. auspicando e assicurando una “transizione liscia” nel passaggio di poteri che avverrà a gennaio

Trump è alla Casa Bianca: incontro con Biden

La motorcade di Donald Trump è arrivata alla Casa Bianca, dove a breve il presidente eletto si incontrerà con il presidente Joe Biden per discutere della transizione dei poteri.

