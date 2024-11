Lo ha comunicato la Casa Bianca. L'appuntamento è alle ore 11 di Washington (le 17 in Italia)

Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden e il vincitore delle elezioni, Donald Trump si incontreranno mercoledì prossimo, 13 novembre, alle ore 11 di Washington (le 17 in Italia) nello Studio Ovale per avviare i colloqui per il passaggio di poteri. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un comunicato.

Due giorni fa, in una dichiarazione alla nazione, Biden aveva anticipato di aver invitato Trump alla Casa Bianca nel corso di un colloquio telefonico durante il quale aveva assicurato l’impegno per “una transizione pacifica e ordinata”.

L’incontro post-elezioni tra il presidente uscente e il nuovo presidente eletto è una tradizione. Tuttavia Trump, dopo la sua sconfitta elettorale nel 2020, non ospitò il vincitore Biden per un incontro.

