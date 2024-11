Il re Felipe VI di Spagna ha visitato a Valencia le forze armate che stanno aiutando nella massiccia pulizia in seguito alle inondazioni mortali, causate dalla Dana, che hanno colpito la regione. Le riprese, pubblicate dalla Casa Reale spagnola, mostrano il monarca mentre incontra i membri dell’Unità di Emergenza Militare specializzata, addestrati in disastri civili e ambientali, presso la base militare ‘Jaime I’ a Betera. Lì, al re è stata mostrata la sala di coordinamento delle emergenze da cui lavorano i soldati. Successivamente, Felipe VI è volato al porto di Valencia dove è attraccata la nave anfibia ‘Galicia’. A bordo, al re è stata fatta una presentazione sugli sforzi di sistemazione e approvvigionamento che i soccorritori stavano coordinando. Ci sono state almeno 220 vittime, per lo più nella Comunità Valenciana, mentre prosegue la ricerca dei dispersi. Migliaia di altre persone hanno perso le loro case e le strade sono ancora coperte di fango e detriti dall’arrivo di un’ondata simile a uno tsunami in seguito a un diluvio record nel Paese. NO ARCHIVE OR RE-SALE

