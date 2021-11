Furono 130 le vittime di una notte di terrore a Parigi con diversi attacchi in contemporanea

Il 13 novembre 2015 la Francia veniva colpita al cuore. A Parigi un’ondata di attentati terroristici rivendicati dallo Stato islamico provocò 130 morti e 350 feriti. Gli attacchi presero di mira in particolare la sala concerti Bataclan, dove si contarono 90 vittime ma anche vari ristoranti e locali e lo Stade de France. Il sesto anniversario arriva nel corso del processo per la strage: alla sbarra anche Salah Abdeslam, unico sopravvissuto del commando. Anche quest’anno le commemorazioni si svolgeranno in forma ristretta per la pandemia.

