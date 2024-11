Il vicepresidente designato della commissione europea: "Non sono qui per rappresentare un partito politico ma il mio impegno verso l'Ue"

E’ iniziata intorno alle 9 di questa mattina l’audizione al vicepresidente designato della commissione europea Raffaele Fitto presso la commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo. A guidare la seduta il presidente della commissione REGI, il socialista romeno Adrian-Dragos. Fitto ha iniziato il suo discorso introduttivo parlando in inglese. “Non sono qui per rappresentare un partito politico. Non sono qui per rappresentare uno stato membro. Sono qui oggi per riaffermare il mio impegno verso l’Ue. Sarò rigoroso e agirò sempre nell’interesse della nostra unione e dei nostri cittadini” ha detto Fitto.

“Parlerò di politica nazionale solo per quanto riguarda il mio portafoglio, non entrerò in alcun modo nel dibattito di politica nazionale” ha aggiunto.

Fitto: “Sono qui perché Governo Meloni mi ha proposto questo ruolo”

“Io ho citato la Democrazia cristiana che è stato il mio primo partito nella mia lunga attività politica, che non è affatto breve, e le esperienze sono state differenti perché l’Italia ha vissuto diverse fasi. Non ho indicato tutte le altre mie esperienze politiche ma come ho detto nel mio discorso iniziale io sono qui anche perché il mio governo guidato da Giorgia Meloni mi ha proposto di questo io sono onorato e lo sottolineo”.

La diretta dell’audizione di Raffaele Fitto

Fitto: “Next Generation Eu? Oggi non avrei dubbi su questo”

“In merito alla mia astensione e all’astensione dei Fratelli d’Italia sul Next Generation Eu in quel momento, avevamo dubbi sull’attuazione e su alcuni aspetti legati a questioni che non erano ancora chiare, e infatti non abbiamo votato contro. Basandomi sull’esperienza che ho avuto come ministro per il Pnrr in Italia, direi che esperienza è stata positiva. Se dovessi votare domani, voterei a favore” ha detto Fitto.

