Nella notte raffica di 110 droni dalla Russia. Nave militare Mosca nella Manica

A Kryvyi Rih, i corpi senza vita di tre bambini e della loro madre sono stati estratti da sotto le macerie di una casa distrutta in Ucraina a seguito dell’attacco russo di ieri. I bambini avevano 10 anni, 2 anni e 2 mesi. Solo il padre della famiglia è rimasto vivo. Lo riferisce il sito Ukrinform.

110 droni dalla Russia

Nella notte la Russia ha lanciato una raffica di 110 droni contro l’Ucraina. Lo fa sapere l’aeronautica ucraina in un aggiornamento su Telegram. Di questi, 46 droni sono stati abbattuti nelle regioni di Kiev, Zhytomyr, Poltava, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Zaporizhzhia, Chernihiv, Dnipropetrovsk e Mykolaiv. Altri 60 droni russi sono andati perduti in varie regioni dell’Ucraina, mentre due hanno lasciato lo spazio aereo dell’Ucraina in direzione della Bielorussia. Come riportato da Ukrinform, 10 case private sono state danneggiate nella regione di Kiev a causa della caduta di frammenti di droni russi abbattuti.

Esercitazione nave militare russa nella Manica

La fregata della Flotta del Nord della Russia ‘Admiral Golovko’ ha completato il passaggio del canale della Manica e sta continuando a svolgere i suoi compiti nell’Oceano Atlantico. Lo ha reso noto il servizio stampa della flotta, come riporta Ria Novosti. Durante l’attraversamento della Manica, l’equipaggio della fregata russa ha condotto esercitazioni per garantire la difesa antiaerea e antisommergibile del distaccamento di navi, nonché una serie di esercitazioni per condurre operazioni di salvataggio utilizzando gli elicotteri Ka-27. A bordo della fregata sono state condotte anche esercitazioni antiterrorismo, tra cui il contrasto alle imbarcazioni senza pilota di un finto nemico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata