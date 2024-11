L'artista: "Dovrete impegnarvi molto per cancellare tutte le Ahoo Dayerei perché continueremo a farle riapparire in ogni parte del mondo fino alla sua libertà"

Dopo la vandalizzazione del murale di aleXsandro Palombo che celebrava Liliana Segre e Sami Modiano, anche l’opera in supporto della studentessa iraniana Ahoo Daryaei apparsa nel weekend al Consolato dell’Iran di Milano è stata quasi del tutto cancellata.

Lo rende noto lo stesso artista, che aveva ritratto la ragazza universitaria arrestata dalla polizia morale dopo essersi spogliata in segno di protesta contro il regime degli Ayatollah nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Islamica Azad di Teheran.

L’opera divenuta virale sui social era stata realizzata dall’artista per chiedere la libertà di Ahoo Daryaei e in risposta alle dichiarazioni del Ministro della Scienza iraniano, il quale ha dichiarato che “il comportamento della studentessa è immorale, e che la diffusione di immagini in biancheria intima non è né moralmente né religiosamente giustificabile”. L’opera vandalizzata è stata condivisa sulla pagina Instagram di Alex Palombo, che ha dichiarato: “Dovrete impegnarvi molto per cancellare tutte le Ahoo Dayerei perché continueremo a farle riapparire in ogni parte del mondo fino alla sua libertà, e oltre”.

The mural featuring Ahoo Daryaei at Iranian Consulate in Milan has been vandalized.

“You will have to work hard to erase all the Ahoo Dayerei because we will continue to make them reappear in every part of the world until her freedom, and beyond”#آهو_دریایی#AhooDaryaei pic.twitter.com/6CcYXN4ESC

