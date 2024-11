La governatrice del South Dakota è stata scelta dal presidente eletto come segretaria del dipartimento di Sicurezza interna

Il presidente eletto Usa Donald Trump ha scelto la governatrice del South Dakota, Kristi Noem, come segretaria del dipartimento di Sicurezza interna (Homeland Security). Lo riporta la Cnn citando due fonti che hanno familiarità con la scelta. Con la scelta di Noem, Trump si assicura che un suo fedele sia a capo di un’agenzia a cui dà priorità e che è fondamentale per la sua agenda interna.

Eletta per la prima volta governatrice del South Dakota nel 2018 e poi rieletta 4 anni dopo, Noem all’inizio del 2024 era considerata una delle favorite per la candidatura alla vicepresidenza di Trump. Le sue probabilità di correre in ticket con il tycoon scesero però a seguito della pubblicazione di alcuni estratti della sua biografia ‘No Going Back’, in cui Noem raccontava di avere sparato al suo cane da caccia, Cricket, una femmina di 14 mesi, dopo essere giunta alla conclusione che “non si poteva addestrare” e aveva una “personalità aggressiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata