L’esercito israeliano ha continuato i suoi intensi bombardamenti aerei in Libano durante il fine settimana, distruggendo completamente diversi edifici. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato, sabato sera, che gli attacchi aerei su città e villaggi nella valle della Bekaa orientale e nella provincia di Baalbek-Hermel hanno causato la morte di 20 persone, mentre in due villaggi del sud del Libano sono state uccise 11 persone, tra cui cinque paramedici. Nel piccolo villaggio di Sareen, i vigili del fuoco continuano a spegnere gli incendi causati dagli attacchi. Più di 3.000 persone sono state uccise in Libano durante i 13 mesi di guerra tra Israele e Hezbollah.

