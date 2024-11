Maxi incendio a Beirut, capitale del Libano, nel pomeriggio di sabato: due enormi serbatoi di gasolio hanno preso fuoco in un quartiere residenziale, bruciando oltre una dozzina di auto in un parcheggio e danneggiando un edificio nelle vicinanze. Vigili del fuoco e civili hanno cercato di spegnere le fiamme giganti. Un paramedico locale presente sul posto ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito nel rogo. L’incendio è scoppiato nel quartiere commerciale di Hamra. Durante la guerra tra Israele e Hezbollah, il Paese sta vivendo lunghe ore di interruzione della corrente da parte della compagnia elettrica statale e la maggior parte delle persone si affida ai generatori privati di quartiere, nonostante i pericoli dello stoccaggio di carburante in aree residenziali densamente popolate.

