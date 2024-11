Il Dipartimento dei trasporti di New York ha pubblicato sui propri profili social un video di un camion che travolge un cantiere stradale, rischiando di investire un operaio era al lavoro in quel momento.

“I nostri operai – scrive il Dipartimento nel post – mettono a rischio la loro vita ogni giorno per tenere sicure le strade di New York, e questo recente incidente in zona di lavoro sulla I-81 vicino Whitney Point è un promemoria spaventoso dei pericoli che affrontano. A tutti quelli sulla strada: questi incidenti sono evitabili! Rallentare, spostarsi se possibile e restare vigili nelle zone di lavoro: queste semplici azioni possono salvare vite”.

Nelle terribili immagini riprese da una telecamera, si vede l’operaio mettersi in salvo appena un attimo prima che il camion si schianti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata