Nella notte aerei da guerra americani hanno colpito obiettivi Houthi nello Yemen

Prosegue il conflitto in Medioriente. Mentre le trattative per un cessate il fuoco incontrano difficoltà, con il Qatar che ha rinunciato al ruolo di mediatore chiedendo a Israele e Hamas di “mostrare serietà”, sul campo proseguono i raid dello Stato ebraico su Gaza: in due attacchi domenica mattina sono rimaste uccise trenta persone tra cui 13 bambini. Nella notte aerei da guerra americani hanno colpito obiettivi Houthi nello Yemen. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO

Capo dello staff di Netanyahu dietro ricatto a ufficiale Idf

Tzachi Braverman, capo dello staff del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, è stato indicato come il funzionario sospettato di aver ricattato un ufficiale dell’IDF per alterare i verbali delle riunioni dall’inizio della guerra minacciandolo con una registrazione video sensibile. Lo riporta il Times of Israel. Il nome di Braverman è stato riportato per primo dall’emittente pubblica Kan, che ha anche affermato che il video in questione era stato filmato dalle telecamere di sicurezza nell’ufficio del Primo Ministro e che ad altri dipendenti dello stesso ufficio era stato permesso di guardare la registrazione. In una dichiarazione, Braverman ha negato qualsiasi attività del genere, definendo il rapporto “falso” e “diffamatorio” e affermando di non aver raccolto alcun video del genere né di aver tentato di utilizzarlo a fini di ricatto: “Questa è una bugia dall’inizio alla fine, il cui scopo è danneggiare me e l’ufficio del Primo Ministro nel mezzo di una guerra”.

Hamas: 30 morti in attacchi Israele su Gaza, tra cui 13 bimbi

L’agenzia di difesa civile di Gaza ha dichiarato che 30 persone, tra cui 13 bambini, sono state uccise in due attacchi israeliani su due case nel territorio palestinese. Lo riportano i media arabi. Il primo attacco, che ha colpito una casa a Jabalia, nel nord di Gaza, ha ucciso “almeno 25” persone, tra cui 13 bambini, e ne ha ferite più di 30, ha affermato la difesa civile, aggiungendo che un altro attacco sul quartiere Sabra di Gaza City ne ha uccise cinque.

Attacco Usa su obiettivi Houthi nello Yemen

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro obiettivi Houthi nello Yemen nella tarda serata di sabato prendendo di mira numerosi depositi di armi in almeno tre località. Lo riferisce la Cnn, citando un funzionario statunitense. Le strutture ospitavano armi convenzionali avanzate utilizzate per colpire le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, ha affermato il funzionario, che ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno utilizzato aerei da combattimento per portare a termine l’attacco. Gli Houthi sostenuti dall’Iran hanno preso di mira per mesi le navi nel Mar Rosso, una delle vie d’acqua più trafficate del mondo, definendo gli attacchi una risposta alla guerra di Israele a Gaza contro Hamas.

