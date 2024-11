La polizia sta riesaminando molteplici accuse di stupro o aggressione sessuale contro il miliardario

L’organo di controllo della polizia britannica ha dichiarato che sta valutando le denunce di due donne riguardo a come la polizia metropolitana di Londra ha gestito le accuse di abusi sessuali da loro mosse contro il defunto proprietario di Harrods, Mohamed Al Fayed. La polizia sta riesaminando molteplici accuse di stupro o aggressione sessuale contro il miliardario proprietario del famoso grande magazzino londinese.

Al Fayed non è mai stato perseguito penalmente ed è morto l’anno scorso all’età di 94 anni. La polizia metropolitana ha dichiarato di essersi autodenunciata all’Independent Office for Police Conduct dopo che due donne si sono fatte avanti nelle ultime settimane esprimendo preoccupazioni su come le loro denunce erano state gestite dagli agenti quando erano state riportate per la prima volta, nel 2008 e nel 2013.

