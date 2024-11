Riempita la piazza davanti al Municipio cittadino: cori e striscioni contro il governatore regionale

Decine di migliaia di persone sono scese nelle strade di Valencia per protestare contro il governatore della Regione Carlos Mazón per la gestione della tragica alluvione che lo scorso 29 ottobre ha colpito la parte sud-occidentale della Spagna, causando oltre 220 morti. A lanciare l’appello di scendere in piazza, sindacati e associazioni civiche. I manifestanti si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio davanti al municipio di Valencia. Proteste anche a Madrid, dove in centinaia si sono radunati a Puerta del Sol, davanti al Municipio.

Gli scontri con la polizia

A Valencia alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia in tenuta antisommossa davanti al municipio. Gli agenti hanno usato i manganelli per respingerli. In molti hanno hanno intonato slogan come ‘Mazón Dimettiti!’, altri hanno esposto cartelli con messaggi come ‘Ci hai uccisi!’.

