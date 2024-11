Tifosi della squadra israeliana di calcio del Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti giovedì sera ad Amsterdam mentre lasciavano lo stadio dopo la partita di Europa League con l’Ajax. Una decina i feriti, diversi anche gli arresti. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito la violenza “grave” e ha spiegato di aver predisposto il tutto affinché due aerei venissero inviati ad Amsterdam per riportare indietro i cittadini israeliani rimasti vittime dell’aggressione. Secondo quanto riportato da The Times of Israel alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv hanno parlato di assalitori mascherati, alcuni dei quali con bandiere palestinesi che gridavano “Palestina libera”.

