I leader di Israele e dei Paesi Bassi hanno definito gravi atti di antisemitismo le aggressioni ai tifosi israeliani avvenute prima e dopo il match di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Circa duecento pro-palestinesi, nonostante il divieto di manifestare, si sono radunati in diverse vie di Amsterdam urlando slogan contro Israele. Durante gli scontri dieci persone sono rimaste ferite, altre sono state arrestate e perquisite.

Il governo di Netanyahu ha annunciato l’arrivo di due aerei israeliani per riportare nel Paese i tifosi del Maccabi Tel Aviv. “Il primo ministro ha ordinato l’invio immediato del soccorso per assistere i nostri cittadini: le dure immagini dell’assalto che hanno subito ad Amsterdam non saranno ignorate” ha dichiarato l’ufficio del premier israeliano chiedendo al governo olandese di prendere provvedimenti seri nei confronti delle persone coinvolte.

