Il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dato il benvenuto al principe William nella sua residenza a Città del Capo. L’erede al trono del Regno Unito è in Sudafrica per promuovere il suo premio annuale Earthshot Prize, che assegna 1,2 milioni di dollari in sovvenzioni a cinque imprenditori o organizzazioni per idee innovative che combattono il cambiamento climatico. La cerimonia di premiazione si terrà per la prima volta in Africa, a Città del Capo, mercoledì. Il principe William ha istituito l’Earthshot Prize nel 2020 attraverso la sua Royal Foundation. La visita di quattro giorni del principe in Sudafrica è una sorta di roadshow ambientale ed è fortemente incentrata sul clima e sulla conservazione.

