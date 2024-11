Lo scrittore a LaPresse: "Non escludo possa accadere anche in Italia"

“Ritengo che tutti questi episodi di aggressione selvaggia siano sbagliati e stupidi. Atti idioti e odiosi che sono un boomerang, perché a pagarne le conseguenze saranno i palestinesi. L’unico risultato che si ottiene è che la loro posizione peggiori”. Così a LaPresse Moni Ovadia, in merito all’aggressione subita ad Amsterdam dai tifosi del Maccabi Tel Aviv al termine del match contro l’Ajax. “Picchiare delle persone che si recano a un evento sportivo identificandole con lo Stato di Israele, che a Gaza sta commettendo un genocidio, non ha senso”, rimarca Ovadia.

“Ovviamente spero di no, ma non escludo che fatti come quelli accaduti ad Amsterdam possano succedere anche in Italia” ha sottolineato Ovadia. “Le critiche a quanto sta facendo Israele sono lecite e sacrosante – ha aggiunto -, ma bruciare una bandiera non ha mai fermato una guerra”.

