Le fiamme si sono estese in poche ore

(LaPresse) Un vasto incendio divampato lunedì nella California meridionale si è propagato rapidamente mettendo a dura prova i vigili del fuoco, impegnati a domare almeno tre altri grandi roghi scoppiati in una zona residenziale. Nella Contea di Orange, i soccorsi hanno utilizzato bulldozer, elicotteri e aerei per spegnere le fiamme che si sono estesa per almeno 8 chilometri quadrati in poche ore. Secondo le autorità l’incendio sarebbe stato innescato da una scintilla proveniente da un’attrezzatura pesante utilizzata da alcuni operai durante i lavori pubblici. Nella giornata di ieri, martedì 10 settembre, i vigili del fuoco non sono riusciti a contenere il rogo che ha bruciato più di 36 chilometri quadrati mentre si propagava su un terreno montagnoso verso la vicina contea di Riverside. Le fiamme hanno distrutto alcune torri di comunicazione anche se non si segnalano interruzioni ai segnali di comunicazione. I residenti non hanno ancora evacuato la zona, nonostante l’intera area sia stata sottoposta a un ordine di evacuazione da lunedì.

