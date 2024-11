L'attivista per il clima alla manifestazione che accusa Sogno Georgiano di brogli elettorali

(LaPresse) Greta Thunberg, l’attivista svedese per il clima, ha partecipato a una manifestazione a Tblisi, in Georgia, dove lunedì migliaia di persone sono scese in piazza fuori dal Parlamento per denunciare l’illegittimità delle elezioni del 26 ottobre. Il partito conservatore Sogno Georgiano al potere è stato dichiarato vincitore tra accuse di brogli elettorali, aiutato dalla complicità della Russia. “Sono qui per sostenere la lotta per la democrazia e la libertà del popolo georgiano”, ha detto Greta Thunberg. I manifestanti, in piazza per il secondo lunedì consecutivo con bandiere nazionali e dell’Unione Europea, chiedono nuove elezioni parlamentari sotto la supervisione internazionale e un’indagine sulle presunte irregolarità del voto. I leader dell’opposizione hanno promesso di boicottare le sessioni del parlamento e di organizzare proteste non violente fino a quando le loro richieste non saranno ascoltate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata