Una preghiera speciale per la vittoria di Kamala Harris si è tenuta in India nel villaggio di Thulasendrapuram, nel sud del Paese, dove la vice presidente Usa e candidata Dem alle presidenziali affonda le sue radici. È in questo villaggio a circa 350 chilometri dalla città costiera di Chennai che più di 100 anni fa nacque il nonno materno di Harris.

Il rito nel tempio

Anche se Harris non ha mai visitato il villaggio, la gente del posto continua a venerare la sua famiglia e a trovare il suo percorso una fonte di ispirazione: se Harris diventasse presidente, sarebbe la prima volta per una persona asiatica-americana. Durante la preghiera per Harris, nel tempio risuonavano inni ritmati in sanscrito e tamil, mentre un sacerdote indù teneva una fiamma davanti al dio. Thulasendrapura è un minuscolo villaggio rurale nella regione del Tamil Nadu, circondato da risaie e palme da cocco. Si parla di Harris nel negozio di the locale e in tutta la comunità ci sono striscioni e cartelloni con il volto della candidata Dem alla Casa Bianca. “La nostra divinità è molto potente. Se preghiamo bene, la farà vincere”, ha detto Natarajan, il sacerdote del tempio che ha guidato le preghiere davanti all’immagine della divinità indù Ayyanar, una forma di Shiva.

Il villaggio di Thulasendrapuram

Da Thulasendrapuram il nonno di Harris da adulto si trasferì a Chennai, dove lavorò come funzionario governativo di alto livello fino alla pensione. Nel villaggio non resta nessun parente dell’attuale vice presidente Usa: “La nipote dei nostri antenati del villaggio è candidata alla presidenza degli Stati Uniti. La sua vittoria sarà una notizia felice per tutti noi”, ha detto il sacerdote. L’improvvisa notorietà del villaggio ha contribuito a portare denaro al villaggio. Di recente è iniziata la costruzione di un serbatoio per l’acqua con i fondi donati da una banca locale e i residenti del villaggio riferiscono che porterà una targa con il nome di Harris.

La famiglia di Harris

La defunta madre di Harris, Shyamala Gopalan, era nata in India. Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti per studiare, sposò un giamaicano e chiamarono la figlia Kamala, parola che in sanscrito significa ‘fiore di loto’. A parte i viaggi durante l’infanzia, Harris non ha visitato molto l’India – soprattutto da quando è diventata vice presidente Usa – ma ha spesso parlato con trasporto emotivo dei suoi legami con il Paese di nascita della madre. Recentemente ha pubblicato un video della campagna elettorale che mette in risalto la madre, arrivata negli Stati Uniti all’età di 19 anni e diventata ricercatrice sul cancro. Intitolato ‘Mother’, il video si conclude con una voce narrante che dice: “Questa figlia di Shyamala, questa figlia della storia americana, è pronta a portarci avanti”. Harris ha spesso parlato di come sia stata guidata dai valori del nonno e della madre di origine indiana. Ha anche parlato del suo amore per il cibo del sud dell’India, in particolare per un tipo di torta di riso al vapore chiamata idli.

I will never forget where I come from. And I will never stop fighting for working and middle class families. pic.twitter.com/BuUVybvb2Z — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 4, 2024

La gioia per la sua elezione nel 2020 come vicepresidente

I residenti del villaggio avevano pregato per la vittoria di Harris anche nel 2020 e avevano fatto esplodere petardi quando era diventata vice presidente degli Stati Uniti. Manikandan Ganesan, abitante del villaggio che gestisce un piccolo negozio vicino al tempio, spera che alla fine Harris faccia visita alla comunità: “Anche se solo dicesse che visiterà il nostro villaggio ci renderebbe molto felici”, ha detto Ganesan. “La sua vittoria in sé sarà una grande fonte di felicità per noi”, ha aggiunto. Una politica locale, Arulmozhi Sudhakar, spiega che Harris incarna un passo significativo verso l’emancipazione femminile in luoghi come Thulasendrapuram, dove la maggioranza delle donne continua ad affrontare discriminazione e disuguaglianza di genere: “Dai tempi in cui alle donne non era permesso nemmeno uscire di casa a oggi quando una donna del nostro villaggio si candida alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti: questo ci rende felici”, ha detto Sudhakar. “Le generazioni future la vedranno come un modello da seguire per avere successo nella vita”, ha concluso.

