Una preghiera speciale per la vittoria di Kamala Harris si è tenuta in India nel villaggio di Thulasendrapuram, nel stato del Tamil Nadu sud del Paese, dove la vice presidente Usa e candidata Dem alle elezioni presidenziali affonda le sue radici. È in questo villaggio a circa 350 chilometri dalla città costiera di Chennai che più di 100 anni fa nacque il nonno materno di Harris.

Thulasendrapuram, il villaggio dove nacque il nonno di Harris

Anche se Harris non ha mai visitato il villaggio, la gente del posto continua a venerare la sua famiglia e a trovare il suo percorso una fonte di ispirazione: se Harris diventasse presidente, sarebbe la prima volta per una persona asiatica-americana. Durante la preghiera per Harris, nel tempio risuonavano inni ritmati in sanscrito e tamil, mentre un sacerdote indù teneva una fiamma davanti al dio.

Thulasendrapuram è un minuscolo villaggio rurale nella regione del Tamil Nadu, circondato da risaie e palme da cocco. Si parla di Harris nel negozio di the locale e in tutta la comunità ci sono striscioni e cartelloni con il volto della candidata Dem alla Casa Bianca. “La nostra divinità è molto potente. Se preghiamo bene, la farà vincere”, ha detto Natarajan, il sacerdote del tempio che ha guidato le preghiere davanti all’immagine della divinità indù Ayyanar, una forma di Shiva. Da Thulasendrapuram il nonno di Harris da adulto si trasferì a Chennai, dove lavorò come funzionario governativo di alto livello fino alla pensione. Nel villaggio non resta nessun parente dell’attuale vice presidente Usa: “La nipote dei nostri antenati del villaggio è candidata alla presidenza degli Stati Uniti. La sua vittoria sarà una notizia felice per tutti noi, deve vincere”, ha detto il sacerdote.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata