“Dobbiamo capire la rabbia e la frustrazione di molte persone per quanto hanno sofferto e per la difficoltà di capire come funzionano tutti i meccanismi per affrontare l’emergenza”. Lo ha detto il re di Spagna Felipe VI, rivolgendosi ai membri del Centro di Coordinamento Operativo Integrato (Cecopi) dopo la riunione del pomeriggio e gli scontri avvenuti in mattinata a Paiporta, nella regione di Valencia. “Dobbiamo dare loro speranza e garantire loro che lo Stato, in tutta la sua pienezza, sia presente”, ha poi aggiunto Felipe.

