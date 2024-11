La Policia Nacional spagnola ha rilasciato le immagini girate all’interno del parcheggio sotterraneo del centro commerciale Bonaire, nel comune di Aldaia. Ormai da giorni i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per svuotare la struttura sotterranea dall’acqua e dal fango che l’ha completamente sommersa e per cercare eventuali vittime o sopravvissuti. Sul posto, assieme a numerosi militari, anche i sommozzatori. Nelle immagini si vede una squadra di sei persone ispezionare il parcheggio ancora abbondantemente allagato: si tratta di quattro uomini della policia nacional e due militari dell’Ume (Unità di emergenza militare).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata