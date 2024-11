Migliaia di volontari, soprattutto giovani, sono arrivati nella zona di Valencia per aiutare a ripristinare la situazione nelle aree più colpite dall’alluvione che ha devastato la zona, provocando la morte di oltre 200 persone. Tante le persone in fila nella città di Valencia per dare il loro aiuto, e a centinaia sono arrivati anche nelle zone circostanti come Paiporta, una delle aree maggiormente devastate e dove si sono registrate decine di vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata