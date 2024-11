Campagna elettorale per le presidenziali Usa alle battute finali con Donald Trump che tiene gli ultimi comizi in Nord Carolina, uno degli stati in bilico nella sfida tra il tycoon e la vicepresidente democratica Kamala Harris del 5 novembre. “Con il vostro voto martedì farò finire l’inflazione e riporterò il sogno americano”, ha detto l’ex presidente sabato sera a Greensboro. “Siamo in netto vantaggio ma si può perdere anche di poco”, ha avvertito Trump, invitando gli elettori ad andare ai seggi.

