(LaPresse) “La situazione che stiamo vivendo è tragica, drammatica, quasi sicuramente si tratta dell’inondazione più grave del nostro continente dall’inizio del secolo”, “sono cosciente che la risposta” alle conseguenze dell’alluvione che ha colpito Valencia, provocando almeno 200 morti “non è sufficiente, so che ci sono problemi e carenze molto gravi, che ci sono ancora servizi collassati e interi comuni sepolti dal fango”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa dopo aver presieduto il Comitato di crisi sull’alluvione. “Dobbiamo migliorare, ma dobbiamo farlo insieme, uniti” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata