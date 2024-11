Sopra il suo veicolo c'erano molti altri mezzi: la Protezione civile attirata dalle sue grida di aiuto

Una donna è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata per tre giorni nella sua auto nel sottopassaggio di Benetússer, una delle aree più colpite dall’alluvione in Spagna. Lo ha riferito la Protezione Civile di Moncada, come riporta il quotidiano ‘El Meridiano’. Ieri, quando è iniziata la rimozione dei veicoli che ostruivano la zona, la Protezione Civile ha sentito le grida di aiuto mentre sopra il suo veicolo c’erano molte altre auto. La donna è stata soccorsa e affidata alle cure dei servizi sanitari. Intanto il bilancio delle vittime del disastro che ha colpito la regione di Valencia continua a salire: sono 211 i morti accertati, ma sono ancora tanti i dispersi. Le autorità non hanno fornito un numero ufficiale.

Il responsabile della Protezione Civile e consigliere comunale di Moncada ha raccontato come “dopo tre giorni abbiamo trovato una persona viva all’interno di un’auto”. Moncada ha allestito nel centro sportivo comunale un posto base con 400 volontari della Protezione Civile provenienti da tutta la Spagna.

