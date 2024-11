Sono diventate virali sui social network le immagini provenienti dalla regione di Valencia in Spagna e relative all’alluvione dello scorso 29 ottobre: i residenti hanno documentato con il cellulare la violenza delle inondazioni che hanno provocato più di 200 morti e migliaia di sfollati. In un video, girato da un balcone, si vede una strada trasformata in un fiume di fango, in cui le auto sono trascinate dalla corrente. Altre immagini, invece, ritraggono una corsia dell’autostrada A3, che collega Valencia a Madrid, interamente piena d’acqua.

