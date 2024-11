La televisione nordcoreana ha trasmesso un filmato dell’ultimo gigantesco test missilistico del Paese, con il leader Kim Jong Un e sua figlia ad assistere. L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord KCNA ha dichiarato che il missile ha volato per migliaia di chilometri prima di cadere nel mare a est del Paese. Stando a quanto riportato dall’agenzia, il missile sarebbe un ICBM “Hwasong-19” e, sempre la KCNA, lo ha definito “il missile strategico più forte del mondo”. Kim Jong Un ha osservato il lancio, descrivendolo come “un’azione militare appropriata” per esprimere la determinazione della Corea del Nord a rispondere alle mosse dei suoi nemici che hanno fatto aumentare le tensioni e le minacce alla sicurezza nazionale della Corea del Nord.

