Vestager: "Vogliamo garantire che ogni piattaforma rispetti pienamente le leggi"

La Commissione europea ha avviato una procedura formale contro Temu. L’Ue deve valutare se l’azienda di e-commerce cinese possa aver violato la legislazione sui servizi digitali in settori legati alla vendita di prodotti illegali, alla progettazione del servizio che potenzialmente crea dipendenza, ai sistemi utilizzati per consigliare gli acquisti agli utenti, nonché all’accesso a dati per i ricercatori.

Dopo l’avvio formale del procedimento, la Commissione continuerà a raccogliere prove, ad esempio inviando richieste di informazioni aggiuntive alla società o a terzi o effettuando azioni di monitoraggio o interviste. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “Vogliamo garantire che Temu rispetti la legislazione sui servizi digitali. In particolare garantendo che i prodotti venduti sulla loro piattaforma soddisfino gli standard dell’Ue e non danneggino i consumatori. La nostra app garantirà condizioni di parità e che ogni piattaforma, inclusa Temu, rispetti pienamente le leggi che mantengono il nostro mercato europeo sicuro ed equo per tutti”.

