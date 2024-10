E' ricercato: scattata una maxi operazione di polizia

Un uomo che viaggiava per Berlino con dell’esplosivo in una borsa è ancora in fuga. Un portavoce della polizia della capitale tedesca ha detto in mattinata che le autorità stanno ancora cercando il sospettato.

Che cosa è successo a Berlino

La polizia federale ha voluto controllare l’uomo mercoledì pomeriggio alla stazione della S-Bahn di Neukölln. L’uomo, però, è fuggito, lasciando dietro di sé la borsa, che secondo la polizia conteneva esplosivo. Non è stato ancora confermato ufficialmente di che tipo di esplosivo si trattasse. “I risultati dell’indagine non sono ancora disponibili”, ha detto il portavoce.

La scoperta ha innescato un’importante operazione di polizia. Secondo il quotidiano Bz si trattava di una sostanza altamente esplosiva. I vigili del fuoco di Berlino hanno quindi scavato diverse buche in un parco vicino. La sostanza è stata poi fatta esplodere in modo controllato dalle forze speciali. Secondo Bild, la sostanza ritrovata sarebbe il Tatp,(triacetone triperossido), una miscela altamente esplosiva utilizzata frequentemente negli attacchi terroristici islamici. Secondo la polizia i retroscena dell’incidente non sono ancora chiari. La portavoce ha spiegato che si è trattato di un “controllo indipendente dal sospetto” da parte della polizia federale. Al momento, si indaga in tutte le direzioni. Finora non vi è alcuna prova che sia stato sventato un possibile attacco terroristico. Tuttavia, l’ufficio di sicurezza statale responsabile degli atti di matrice politica è stato allertato dalla polizia criminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata