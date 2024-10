Almeno sette persone sono morte in seguito a due distinti attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo segnalano funzionari palestinesi, precisando che in un raid su Khan Younis hanno perso la vita almeno quattro persone, tra cui due donne e un bambino. Un altro attacco ha colpito una tenda per sfollati nella città centrale di Deir al-Balah, uccidendo almeno tre persone, tra cui una donna. Secondo i media palestinesi, almeno 143 persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Gaza nella sola giornata di martedì 29 ottobre.

