Il suo primo discorso da segretario generale dell'organizzazione paramilitare libanese

Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha parlato per la prima volta da segretario generale dell’organizzazione paramilitare libanese. “Continueremo a fronteggiare l’aggressione. Se gli israeliani decidono di fermare l’aggressione, diciamo che accettiamo ma alle condizioni che riteniamo adeguate e sufficienti. Non imploreremo un cessate il fuoco. Continueremo, non aspetteremo, non importa quanto tempo ci vorrà. Il primo pilastro è il cessate il fuoco e la cessazione dell’aggressione, poi esprimeremo la nostra opinione nel dettaglio”, ha detto Qassem.

