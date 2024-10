Il suo primo discorso da segretario generale: "Se imposta la affronteremo con forza"

Naim Qassem ha pronunciato il suo primo discorso da segretario generale di Hezbollah. “Abbiamo detto più volte che non vogliamo la guerra. In undici mesi abbiamo sempre detto che non vogliamo la guerra. Il nostro Sayed (Hassan Nasrallah) ha sempre detto che non vogliamo la guerra, ma siamo pronti se ci verrà imposta e la affronteremo con forza, determinazione, fermezza e orgoglio, e ne usciremo vittoriosi”, ha affermato. “Il mio intento è di continuare il piano del nostro leader Sayyed Hassan Nasrallah in tutti i campi: politico, jihadista, sociale e culturale. Continueremo ad attuare il piano di guerra che Nasrallah ha stabilito con la leadership della resistenza e rimarremo sul sentiero di guerra all’interno delle direzioni politiche tracciate”, ha aggiunto.

