La testimonianza di un 31enne che vive nella città spagnola da oltre due anni: "Non mi aspettavo una situazione così grave"

Ha sorpreso i residenti l’ondata di maltempo che ha investito la Spagna, e in particolare la regione di Valencia, e che ha provocato un alluvione con decine di morti. Un italiano residente nella città spagnola, contattato da LaPresse, ha raccontato di non aspettarsi una tale “gravità” delle piogge torrenziali che hanno colpito la zona. “Il messaggio di allerta sui cellulari della protezione civile è arrivato tardi, verso le 20″, ha spiegato Gianluca Libianchi, 31enne italiano che da due anni e mezzo vive a Valencia.

Italiano a Valencia: “Sconsigliato spostarsi, metro chiuse”

“C’era un avviso di abbondanti piogge ma non mi aspettavo una cosa del genere”, ha aggiunto. L’uomo, che abita in centro città, spiega che se avesse dovuto spostarsi in macchina ieri lo avrebbe fatto, perché non era al corrente che la situazione sarebbe potuta diventare così grave. A essere colpita dal disastro è stata principalmente l’area metropolitana e non il centro dove, racconta Libianchi, “c’è stata un po’ di pioggia solo nel pomeriggio e la sera, con qualche albero caduto”, ma nulla di più grave. In ogni caso è stato sconsigliato ai residenti di spostarsi. “Le metro sono chiuse”, riferisce il giovane, e la gente si sta spostando a piedi.

