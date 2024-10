Axios: discussa tregua di 28 giorni

Il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che un attacco israeliano contro un edificio di cinque piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia, ha ucciso almeno 62 persone all’alba di oggi, più della metà delle quali erano donne e bambini. L’edificio ospitava palestinesi sfollati. Il servizio di emergenza del ministero ha aggiunto che altre 20 persone sono rimaste ferite nel raid sulla città settentrionale, vicino al confine israeliano.

Secondo Al Jazeera, l’attacco israeliano ha completamente raso al suolo il palazzo. Al suo interno erano rifugiati palestinesi che provenivano dal campo profughi di Jabalia e dalle zone limitrofe e che erano stati sfollati dopo che l’esercito israeliano aveva preso d’assalto la zona

Il direttore della Cia Bill Burns ha discusso una nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sulla presa degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica con le controparti israeliane e qatariote: una tregua di 28 giorni nei combattimenti, con Hamas che rilascia circa 8 ostaggi e Israele che rilascia decine di prigionieri palestinesi, secondo tre funzionari israeliani. Lo riferisce Axios.

“Se attuate, le leggi adottate oggi dalla Knesset di Israele probabilmente impedirebbero all’Unrwa di continuare il suo lavoro essenziale nei Territori palestinesi occupati, con conseguenze devastanti per i rifugiati palestinesi”. È quanto afferma il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, dopo il voto di ieri sera del parlamento d’Israele che ha approvato la messa al bando dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. “Chiedo a Israele di agire coerentemente con i suoi obblighi derivanti dalla Carta dell’Onu e del diritto internazionale. La legislazione nazionale non può modificare tali obblighi”, ha aggiunto Guterres in un post su X, “sto portando la questione all’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la terrò strettamente informata sull’evolversi della situazione. Non c’è alternativa all’Unrwa”

