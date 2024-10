Le immagini della tv di Stato locale VTV

Forti disagi nella città di Da Nang in Vietnam a causa del passaggio del tifone Trami sul Paese asiatico. Nelle immagini della tv di Stato vietnamita VTV, si vedono alberi sradicati dal forte vento che bloccano il traffico sulle strade, mentre la pioggia continua ad abbattersi sulla città. Le autorità hanno sospeso le operazioni in quattro aeroporti della regione, richiamato le imbarcazioni affinché trovassero rifugio e avvertito le persone di non uscire di casa. Prima di raggiungere il Vietnam, la tempesta tropicale Trami aveva causato enormi inondazioni e frane nelle Filippine, dove il numero di morti e dispersi ha raggiunto quasi 130 persone, secondo quanto dichiarato dal presidente Ferdinand Marcos. Nelle prossime ore Trami raggiungerà la parte centrale del Vietnam.

