Ennesimo appello di Papa Francesco per il cessate il fuoco in Medioriente e Ucraina. Il Pontefice ha chiesto di “porre fine all’escalation” e di pregare per la pace in “Ucraina, Palestina, Israele e Libano” e mettere “al primo posto la vita umana”. “Le prime vittime sono la popolazione civile vediamo immagini di bambini massacrati ogni giorno”.

Papa Francesco: “Anche in guerra non si possono distruggere scuole e ospedali”

Rispetto anche in guerra “del diritto internazionale e umanitario” verso i “popoli, l’integrità dei luoghi civili e di culto”, ha aggiunto il Papa al termine dell’angelus chiedendo di “risvegliare le coscienze nei conflitti armati” perché è “triste vedere come nella guerra si distruggano scuole e ospedali”. Bergoglio ha ricordato “l’importante” Conferenza di Croce rossa e Mezza Luna rossa al via domani a Ginevra in Svizzera e il ruolo di “coloro che sono impegnati a livello locale per il dialogo e la pace” proprio nel 50esimo anniversario che si è celebrato il 22 ottobre della creazione della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo da parte di Papa Paolo VI.

