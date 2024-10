L'Ayatollah dopo l'offensiva dello Stato ebraico: "Non conoscono ancora la nostra forza, glielo faremo capire"

Il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah, Ali Khamenei, ha parlato dopo l’attacco effettuato questo fine settimana dallo Stato ebraico contro Teheran. “Le azioni malvagie del regime israeliano di due notti fa non dovrebbero essere né esagerate né minimizzate“, ha affermato. “Gli errori di calcolo del regime israeliano devono essere interrotti. Non conoscono l’Iran, i suoi giovani, la sua volontà. Devono ancora apprezzare il potere, la capacità, la creatività e la forza di volontà dell’Iran. Dobbiamo farglielo capire“, ha aggiunto. Le osservazioni di Khamenei sono le ultime in ordine di tempo a suggerire che il Paese sta valutando attentamente una possibile risposta all’offensiva.

