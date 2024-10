Il mezzo si è schiantato contro una fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv

Le autorità israeliane affermano che decine persone sono rimaste ferite dopo che un camion, o forse un bus, si è schiantato contro una fermata dell’autobus a nord di Tel Aviv domenica mattina. Il bilancio momentaneo è di 35 feriti di cui sei gravi. Lo riferisce il servizio di primo soccorso Magen David Adom. Le circostanze sono ancora al vaglio ma non sarebbe il primo attacco compiuto da palestinesi usando camion e veicoli contro la folla. L’attacco è avvenuto vicino alla sede centrale dell’agenzia di spionaggio israeliana Mossad.

Secondo la polizia si tratterebbe di un attentato. Lo ha detto Asi Aharoni, portavoce della polizia israeliana precisando che “l’aggressore è stato neutralizzato”. Non è chiaro se il sospettato sia stato fermato o ucciso.

Khamenei: “Raid Israele non va esagerato né minimizzato”

Intanto il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah, Ali Khamenei, ha parlato dopo l’attacco effettuato questo fine settimana dallo Stato ebraico contro Teheran. “Le azioni malvagie del regime israeliano di due notti fa non dovrebbero essere né esagerate né minimizzate”, ha affermato. “Gli errori di calcolo del regime israeliano devono essere interrotti. È essenziale far loro comprendere la forza, la volontà e l’iniziativa della nazione iraniana e della sua gioventù”. “Spetta alle autorità determinare come esprimere il potere e la volontà del popolo iraniano al regime israeliano e intraprendere azioni che servano gli interessi di questa nazione”.

Le osservazioni di Khamenei sono le ultime in ordine di tempo a suggerire che l’Iran sta valutando attentamente una possibile risposta all’attacco. L’esercito iraniano ha già affermato che un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza o in Libano supera qualsiasi attacco di ritorsione contro Israele, anche se i funzionari iraniani hanno anche affermato di riservarsi il diritto di rispondere.

Netanyahu: “Attacco contro Iran ha raggiunto tutti gli obiettivi”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha replicato affermando che l’attacco “ha danneggiato gravemente” l’Iran e i bombardamenti “hanno raggiunto tutti gli obiettivi prefissati”. “L’aeronautica ha colpito tutto l’Iran. Abbiamo danneggiato gravemente le capacità di difesa dell’Iran e la sua capacità di produrre missili che sono puntati verso di noi”, ha aggiunto.

