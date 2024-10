Le forze di difesa aerea iraniane hanno specificato che gli attacchi hanno prodotto "danni limitati"

Israele ha bombardato l’Iran nella notte con una serie di attacchi aerei. Lo Stato ebraico ha affermato di aver preso di mira siti militari come rappresaglia per la raffica di missili balistici che la Repubblica islamica aveva lanciato all’inizio del mese. Le esplosioni sono state udite anche nella capitale Teheran. Le autorità iraniane hanno affermato che i raid hanno causato solamente “danni limitati“. L’attacco israeliano, durato ore, si è concluso poco prima dell’alba a Teheran. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira “impianti di fabbricazione di armi utilizzati per produrre i missili che l’Iran ha lanciato contro lo Stato di Israele nell’ultimo anno”. L’esercito israeliano ha inoltre reso noto di aver colpito missili terra-aria e “ulteriori capacità aeree iraniane”. Israele non ha fornito una valutazione iniziale dei danni. Inizialmente, gli impianti nucleari e le installazioni petrolifere erano stati considerati come possibili obiettivi della risposta israeliana all’attacco iraniano del 1° ottobre, ma a metà ottobre l’amministrazione americana ha ottenuto da Israele l’assicurazione che non avrebbe colpito tali obiettivi, in quanto un atto di questo tipo avrebbe rappresentato un’escalation più grave.

Tel Aviv: “Come ogni altro Paese sovrano nel mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere”

“Il regime iraniano e i suoi proxy nella regione hanno attaccato Israele senza sosta dal 7 ottobre, compresi raid diretti dal suolo iraniano”, ha affermato il portavoce militare israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una dichiarazione video. “Come ogni altro Paese sovrano nel mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere”. Gli Stati Uniti hanno messo in guardia da ulteriori ritorsioni, indicando che gli attacchi notturni dovrebbero porre fine allo scambio diretto di fuoco tra Israele e Iran. I media statali iraniani hanno confermato le esplosioni che si sono sentite a Teheran e hanno detto che alcuni dei suoni provenivano dai sistemi di difesa aerea intorno alla città ma, oltre a un breve riferimento, la televisione di Stato iraniana per ore non ha offerto altri dettagli e ha persino iniziato a mostrare quello che descriveva come un filmato in diretta di uomini che caricavano camion in un mercato ortofrutticolo di Teheran, in un apparente tentativo di minimizzare l’assalto. L’Iran ha chiuso lo spazio aereo del Paese nella notte e i dati di tracciamento dei voli analizzati dall’Associated Press hanno mostrato che le compagnie aeree commerciali hanno abbandonato i cieli sopra l’Iran, l’Iraq, la Siria e il Libano. I voli sono poi ripresi nelle prime ore della mattinata.

Usa riferiscono di non essere coinvolti nell’attacco

“Se il regime iraniano dovesse commettere l’errore di iniziare una nuova escalation, saremo obbligati a rispondere”, ha avvertito ancora il portavoce dell’esercito israeliano. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato aggiornato durante l’operazione israeliana. Un funzionario della Casa Bianca ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno avuto alcun coinvolgimento nell’attacco. L’operazione, ha aggiunto, “è stata ampia, mirata e precisa”. Anche il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha parlato con il suo omologo israeliano, Yoav Gallant, in merito agli attacchi. Austin ha ribadito che gli Stati Uniti sono impegnati per la sicurezza del loro alleato e che Israele ha il diritto di difendersi, anche se Washington è determinata a prevenire l’espansione del conflitto.

Media Teheran: “Iran pronto a reagire a qualsiasi aggressione”

L’Iran “è pronto a reagire all’aggressione israeliana come già annunciato in precedenza”, ha scritto l’agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. La fonte ha aggiunto che “non ci sono dubbi” riguardo al fatto che Israele riceverà “la risposta adeguata a qualsiasi sua mossa” contro Teheran.

Israele considera l’Iran la sua più grande minaccia

Israele e Iran sono acerrimi nemici sin dalla Rivoluzione islamica del 1979. Lo Stato ebraico considera Teheran la sua più grande minaccia, citando gli appelli dei suoi leader alla distruzione di Israele, il loro sostegno ai gruppi militanti anti-israeliani e il programma nucleare del Paese. Durante la loro ‘guerra ombra‘, durata anni, una presunta campagna di assassinii israeliani ha ucciso scienziati nucleari iraniani di alto livello e le installazioni nucleari di Teheran sono state violate o sabotate, tutti in attacchi misteriosi attribuiti a Israele. Nel frattempo, l’Iran è stato incolpato di una serie di attacchi al trasporto marittimo in medioriente negli ultimi anni, che sono poi cresciuti negli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen al trasporto attraverso il corridoio del Mar Rosso. Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre il ‘conflitto ombra’ fra i due Paesi è diventato sempre più alla luce del sole.

