Sul posto i soccorsi e i carabinieri

(LaPresse) Sono numerose le ferite da taglio e punta ritrovate sul corpo di Sara Centelleghe, la 18enne (19 anni da compiere) trovata morta in un appartamento in via Nazionale 186 nel comune di Costa Volpino, nel Bergamasco. La chiamata al 112 che ha segnalato al 118 la giovane in fin di vita è arrivata all’1.18 del 26 ottobre. Sul posto è intervenuto il personale medico che ha tentato di rianimare la giovane, senza successo, dovendo constatare il decesso. Sul posto i cc della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo che hanno proceduto al sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine. Sono tuttora in corso una serie di accertamenti.

