Le indagini si starebbero concentrando in ambito familiare e su persone vicine alla vittima

Una giovane di 19 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa questa notte in una casa di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. I fatti sono avvenuti intorno all’1 di notte quando è stato lanciato l’allarme. Sul corpo della giovane ci sono diverse ferite da arma da taglio e sul posto è presente il sostituto procuratore di turno Giampiero Golluccio che coordina i rilievi e le investigazioni del nucleo investigativo dei carabinieri Bergamo assieme al Procuratore della Repubblica, Maurizio Romanelli.

Le prime informazioni

Da quanto si apprende le indagini si starebbero concentrando in ambito familiare e su persone vicine alla vittima. La 19enne è stata trovata morta nell’abitazione in via Nazionale 142 a Costa Volpino. Esclusa da subito la rapina finita male.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata