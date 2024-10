Il presidente russo: "Mai rifiutato negoziati, ma i nostri interessi vengano rispettati"

L’Ucraina si è già rivolta due volte, attraverso la mediazione della Turchia, alla Russia con delle proposte, ma ha subito ritirato l’iniziativa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a ‘Russia-1’. “I nostri alleati turchi sono venuti più volte da noi con proposte per alcune iniziative, come hanno detto, da parte Ucraina”, ha detto, “ma quando abbiamo accettato si è scoperto che la parte Ucraina le aveva già ritirate. Questo è accaduto due volte. Alla fine, dobbiamo capire se sono pronti o no, per cosa sono pronti”. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i primi soldati nord-coreani inviati in Russia dovrebbero entrare in azione già tra il 27 e il 28 ottobre. IN AGGIORNAMENTO

13:04 Berlino: “Presenza truppe Nord Corea sarebbe chiara escalation”

Il governo tedesco valuta il possibile dispiegamento di soldati nordcoreani a fianco della Russia nella guerra d’aggressione contro l’Ucraina come una “chiara escalation”. Lo ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco in conferenza stampa a Berlino. “Chiediamo alla parte nordcoreana di non contribuire a tutto ciò e di astenersi dal fare qualsiasi cosa in questa direzione”, ha aggiunto il portavoce.

11:56 Putin: “Mai rifiutato negoziati con Kiev ma rispettare nostri interessi”

La Russia “non ha rinunciato ai contatti con l’Ucraina” su alcune iniziative, ma in ogni negoziato non comprometterà i propri interessi, ha proseguito Putin nell’intervista. Lo riferisce la Tass. Sulla possibilità di accordi con Kiev “non ci siamo mai arresi. Siamo sempre partiti dal fatto che in ogni accordo devono essere rispettati gli interessi russi”, ha sottolineato Putin, aggiungendo che un’altra condizione importante è il rispetto degli accordi conclusi.

11:37 Putin: “Occidente comincia a essere realistico su situazione”

L’Occidente comincia a “valutare realisticamente” la situazione intorno all’Ucraina e a cambiare il suo pensiero nei confronti della Russia, ha affermato successivamente il presidente russo. “Possiamo solo elogiarli per questo, per il fatto che stanno cominciando a pensare e a valutare realmente la situazione”, ha spiegato Putin.

Zelensky: “Truppe Nord Corea in azione da domenica”

“I primi soldati nordcoreani dovrebbero essere schierati dalla Russia nelle zone di combattimento già tra il 27 e il 28 ottobre. Questa è una chiara escalation da parte della Russia”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, facendo riferimento a informazioni di intelligence. “L’effettivo coinvolgimento della Corea del Nord nel combattimento non dovrebbe essere accolto con indifferenza o commenti incerti, ma con una pressione tangibile su Mosca e Pyongyang, affinché rispettino la Carta delle Nazioni Unite e li ritenga responsabili di questa escalation”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata