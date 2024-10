In base al documento, se una delle parti è soggetta a un attacco armato, l'altra le fornirà assistenza militare

La Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento russo, ha ratificato in sessione plenaria il trattato sulla partnership strategica globale tra la Russia e la Corea del Nord. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. La Tass sottolinea che, in base al documento, se una delle parti è soggetta a un attacco armato, l’altra le fornirà immediatamente assistenza militare e di altro tipo. Il trattato è stato firmato a Pyongyang il 19 giugno scorso, durante la visita del presidente russo Vladimir Putin in Corea del Nord. Lo stesso Putin lo aveva presentato alla Duma di Stato per la ratifica il 14 ottobre.

Slutsky: “Relazioni tra i due Paesi a livello di alleanza”

“L’accordo tiene pienamente conto dell’attuale situazione geopolitica e porta le relazioni tra Russia e Corea del Nord a un nuovo livello, un livello di alleanza“, ha dichiarato Leonid Slutsky, presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. “Questa è la base per espandere la cooperazione in tutte le aree di interazione e il fondamento per una partnership strategica completa tra Mosca e Pyongyang basata sui principi di rispetto reciproco per la sovranità e l’integrità territoriale e di non interferenza negli affari interni”, ha aggiunto, sottolineando in particolare “la natura pacifica e difensiva delle disposizioni del trattato, che non è in alcun modo diretto contro Paesi terzi e non prevede alleanze militari, a differenza degli accordi occidentali”. E ha concluso: “La sua ratifica contribuirà anche all’istituzione di stabilità ed equilibrio nella regione Asia-Pacifico e nell’Asia nord-orientale, tenendo conto del fattore della penisola coreana”.

